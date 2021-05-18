Власти Киева оценили сроки восстановления туристической сферы в 3 года

Столичная сфера туризма может выйти из кризиса, вызванного пандемией, раньше, чем мировая, но этот процесс все же займет не менее трех лет.

Об этом во время заседания координационного совета по туризму и имиджевой политики сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, передает пресс-служба городской администрации.

"Во всем мире всего от пандемии больше всего пострадала туристическая отрасль. Доходы туристического бизнеса упали до невероятно низких показателей. По оценкам экспертов, потребуется около 5 лет, чтобы отрасль вернулась на допандемичний уровень. Наши же эксперты и представители бизнеса уверяют, что Киеву нужно 3 года, и собственно, на это рассчитана наша целевая программа", – отметила Хонда.

По ее словам, в Украине продолжается вакцинация против COVID-19, как и во всех странах мира, и границы вскоре откроются для туристов.

"К сожалению, иностранцы до сих пор не владеют достаточным количеством информации о Киеве, его истории. Также важный нюанс, что туристы опасаются ехать в Украину из-за войны на Востоке. И сейчас наша цель состоит в том, чтобы донести до иностранных туристов информацию о том, что в Киеве безопасно, и продемонстрировать им преимущества города как туристического локации", – отметила замглавы КГГА.

По ее словам, управление туризма и промоций определило приоритетные направления, которые будут активно развивать. Это, в частности, медицинский, событийный, гастрономический, деловой туризм. По мнению заместителя главы КГГА, эти направления являются наиболее интересными и привлекательными для иностранных туристов.