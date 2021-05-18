Банки сократили вложения в государственные облигации в мае на 13 миллиардов

По данным Национального банка Украины, на 18 мая объем ОВГЗ в обращении с начала текущего месяца сократился на 13,63 млрд грн (-1,4%), до 983,9 млрд грн. При этом ОВГЗ-портфель банков снизился на 13,5 млрд грн (-2,6%), до 507,1 млрд грн, юрлиц - на 193,9 млн грн (-0,4%), до 43,4 млрд грн, нерезидентов - на 177 млн ​​грн (-0,2%), до 95,9 млрд грн.

Об этом сообщает Finbalance.

ОВГЗ-портфель НБУ (321 млрд грн) и территориальных общин (266 млн грн) остался без изменений.

18 мая также планируются аукционы Минфина по размещению ОВГЗ.

11 мая Минфин разместил ОВГЗ на 1,43 млрд грн, в том числе:

451,3 млн грн - под 12,3% с погашением 22 мая 2024 года;

496,2 млн грн - под 11,2% с погашением 3 августа 2022 года;

480,1 млн грн - под 9,0% с погашением 27 октября 2021 года.

По данным НБУ, объем ОВГЗ в обращении в апреле уменьшился на 12,4 млрд грн (-1,2%), до 997,5 млрд грн.

При этом ОВГЗ-портфель нерезидентов в апреле сократился на 6,9 млрд грн (-6,7%), до 96,1 млрд грн, банков - на 4,15 млрд грн (-0,8%), до 520,6 млрд грн, НБУ - на 1,1 млрд грн (-0,3%), до 321 млрд грн, юрлиц - на 1,06 млрд грн (-2,4%), до 43,6 млрд грн.

ОВГЗ-портфель физлиц вырос на 782 млн грн (+5,1%), до 16 млрд грн, а территориальных общин - не изменился (266 млн грн).

Объем ОВГЗ в обращении в январе-апреле увеличился на 5,75 млрд грн (+0,6%).

При этом ОВГЗ-портфель юрлиц за четыре месяца сократился на 13,5 млрд грн (-23,7%), а НБУ - на 3,6 млрд грн (-1,1%).

ОВГЗ-портфель нерезидентов за январь-апрель вырос на 11,7 млрд грн (+13,9%), банков - на 6,05 млрд грн (+1,2%), физлиц - на 4,99 млрд грн (45,3%), территориальных общин - на 86 млн грн (+47,6%).