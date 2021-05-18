Немецкие экологи оспорят в суде новое разрешение на строительства "Северного потока-2"

Немецкие экологи с природоохранной организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) заявили о намерении обжаловать решение Федерального ведомства по судоходству и гидрографии (BSH), которое позволило проложить еще часть газопровода "Северный поток-2".

Об этом говорится в заявлении DUH, передает Европейская правда.

"Вопреки всем здравому смыслу в климатической политике, Федеральное морское и гидрографическое агентство позволило продолжать строить крупнейший в Европе проект по ископаемому топливу. Совершенно очевидно, что строительство и эксплуатация "Северного потока-2" несовместимы с климатическими целями. Теперь мы обратимся в административный суд Гамбурга с просьбой восстановить останавливающий эффект нашего иска. Мы исчерпаем все юридические средства, чтобы остановить дальнейшее строительство этого ископаемого мегапроекта", - заявил федеральный управляющий директор DUH Саша Мюллер-Краннер.

Ранее экологи обратились в суд по январскому разрешению на дальнейшее строительство "Северного потока-2" в немецких водах до конца мая. Они заявили, что строительство вредно для перелетных птиц. Однако немецкий регулятор заявил, что природоохранные аспекты не могут помешать строительству на этом участке, поскольку время отдыха птиц в указанной зоне уже закончилось.

"Северный поток-2" в это время все еще строится в водах Дании, но работы там подходят к концу.

Строительство противоречивого газопровода "Северный поток-2", который будет транспортировать газ из России по дну Балтийского моря в Германию, в основном завершено. В водах Германии все еще надо построить 13,9 км одной линии и 16,8 км - другой линии.

Трубопровод на протяжении многих лет является одним из главных камней преткновения в германо-американских отношениях.

США вместе с Украиной и странами Балтии активно выступают против строительства газопровода "Северный поток-2", опасаясь усиления влияния России на европейском энергетическом рынке.