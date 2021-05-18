"Укрзализныця" добавила вагон для перевозки автомобилей на седьмом маршруте

За три месяца с начала возобновления курсирования вагонов-автомобилевозов было совершено 160 рейсов и перевезено 600 автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

Кроме того, компания добавила еще один – седьмой – такой вагон в составе поезда № 53/54 Днепр – Одесса с курсированием раз в четыре дня.

На сегодняшний день вагоны-автомобилевозы курсируют в составе таких поездов:

№ 7/8 Харьков – Одесса;

№ 11/12 Одесса – Львов;

№ 15/16 Харьковв – Рахов (до Львова);

№ 17/18 Харьков – Ужгород (до Львова);

№ 41/42 Днепр – Трускавец (до Львова);

№ №49/50 Киев – Трускавец (до Львова);

№ 53/54 Днепр – Одесса.

За один рейс вагон-автомобилевоз может транспортировать от четырех до восьми авто в зависимости от габаритов: ограничение по высоте авто составляет 1,7 м.

Общая грузовместимость одного такого вагона - 12 тонн.

Вагон-автомобилевоз - целостно металлический вагон, в котором предусмотрены специальные средства для крепления автомобиля, а также система охраны. Вагон-автомобилевоз сопровождает проводник, который оформляет описание транспортного средства, координирует загрузку/выгрузку, обеспечивает сохранность авто на пути следования.