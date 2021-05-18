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МИД запустил новый чат-бот для консульской помощи украинцам

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МИД запустил новый чат-бот для консульской помощи украинцам

Министерство иностранных дел совместно с украинскими ІТ-специалистами создали чат-бот платформу для круглосуточной консультативной поддержки граждан.

Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба МИД.

По его словам, бета-версия чат-бота уже доступна в Telegram (@Mfa_support_bot), также планируется его размещение и на других платформах.

В нем, в частности, можно узнать:

  • как найти консульство и попасть на прием;
  • как оформить паспорт, удостоверение лица на возвращение в Украину;
  • как встать на консульский учет;
  • как совершить нотариальные действия и засвидетельствовать документы;
  • как проголосовать на выборах за границей Украины;
  • что делать в случае чрезвычайный ситуаций.

Кулеба напомнил, что новый чат-бот разработан в партнерстве с компанией We_Challenge во время 17-го ІТ-чемпионата DEV Challenge на бесплатной основе.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  МИД


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