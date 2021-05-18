Поставка следующей партии вакцины Pfizer ожидается с 7 июня, – Ляшко

Поставка следующей партии вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech против COVID-19 в рамках глобальной инициативы COVAX ожидается с 7 июня 2021 года.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе выступления на Всеукраинском форуме "Украина 30. Цифровизация", передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня поступила одна из поставок из партии в 500 тыс. доз вакцин, которая будет поставляться на протяжении недели в рамках COVAX", - сказал Ляшко.

"Поставка следующей партии вакцины Pfizer в рамках COVAX ожидается с 7 июня", - добавил он.

Как сообщалось, первую партию вакцины против коронавируса разработки Pfizer-BioNTech в рамках международной инициативы СOVAX доставили в Украину 16 апреля.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заялвлял, что Украина заключила рамочный контракт с американской фармацевтической компанией Pfizer о поставке 20 млн доз вакцины от коронавирусной болезни COVID-19.