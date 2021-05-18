Курс гривни укрепился выше 27,5 грн/$ впервые с прошлого лета (обновлено)

В ходе торгов на межбанковском валютном рынке во вторник, 18 мая, справочное значение курса гривни к доллару США по состоянию на 12:00 составило 27,4355 грн/$, тогда как в полдень понедельника это значение составляло 27,57 грн/$.

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, в последний раз перед этим справочное значение курса гривни было выше уровня 27,5 грн/$ в конце августа 2020 года.

По итогам торгов на межбанке Национальный банк установил на среду, 19 мая, официальный курс гривни на уровне 27,4368 грн/$, укрепив его на 12 копеек.

В то же время по отношению к евро гривня незначительно ослабла – до 33,6319 грн за евро.

Как отмечают авторы Telegram-канала "Монополист", на укрепление гривни влияют рекордно высокие цены на украинский экспорт.

Так, с начала месяца цена на железную руду в Китае, а это основной наш рынок сбыта, выросла на $30 – до рекордных за п оследние десятилетия $210 за тонну (индекс FE CFR China).

Кукуруза за 17 дней мая подорожала на $10 – до $289/т (Украина FOB), пшеница фуражная – на $5, до $ 271/т, подсолнечное масло выросла в цене также на $10 – до $1,56 тыс. за тонну, рапс – на $45, до $ 645/т, соя – на $15, до $285 за тонну.

Кроме того, частично сейчас на укрепление гривни влияет период уплаты квартальных налогов (продлится до 20 мая), а также то, что нерезиденты приостановили свой выход из облигаций внутреннего государственного займа.