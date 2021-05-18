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Рада приняла закон о продаже земли на электронных торгах

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Рада приняла закон о продаже земли на электронных торгах

Верховная Рада приняла в целом законопроект №2195 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков, находящихся в государственной и коммунальной собственности, или прав на них через электронные аукционы.

Документ поддержали 272 народных депутата.

Закон предусматривает введение обязательной продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы.

В пояснительной записке отмечается, что документ обеспечит не только увеличение количества проданных и арендованных объектов, но и их большую стоимость и размер арендной платы. Кроме этого, продажа и передача в пользование земельных участков через электронные торги обеспечит прозрачность процедур, поскольку субъективное влияние на земельные торги будет минимизировано и заменено автоматическими действиями электронной системы.

Также публикация всех документов, касающихся торгов и земельных участков, будет в общедоступной и открытой электронной торговой системе.

К примеру, в отличие от положений действующего законодательства, земельные торги будут проводиться в соответствии с договором между организатором и оператором электронной площадки. Все детали организации земельных торгов, а именно: размер, порядок уплаты и возврата вознаграждения оператору электронной площадки – будут определены в установленном порядке Кабинетом министров Украины.

"Одним из важных нововведений этого проекта является изменение размера регистрационного и гарантийного взносов. Так, определение размера регистрационного и гарантийного взносов по лоту будет осуществляться с учетом требований Кабинета Министров Украины, но при этом размер гарантийного взноса не может составлять менее 30% стартовой цены продажи земельного участка или стартового размера годовой платы за пользование земельным участком (в случае продажи прав на земельный участок (аренды, суперфиция, эмфитевзиса)", – говорится в пояснительной записке. 

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный законопроект в первом чтении еще в ноябре 2019 года, он является частью пакета изменений в законодательство, необходимых для запуска рынка земли с 1 июля 2021 года. 

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+7
Опять эти еврейские шахер-махеры и прочие голландские аукционы.
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18.05.2021 15:34
+3
а почему же не в смартфоне? хочу покупать гектары в смартфоне, и что бы комментарии у каждого аукциона были!
главное что бы еще кадастр в порядок привели, а то милионы баксов на map.land.gov.ua потратили а там информация уже не актуальна... вобщем gov, только диджитал
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18.05.2021 20:07
+3
само собой! и не только рашиских хакеров. У вас есть сомнения?
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18.05.2021 21:05
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Опять эти еврейские шахер-махеры и прочие голландские аукционы.
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18.05.2021 15:34 Відповісти
Участие российских хакеров предусматривается?
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18.05.2021 19:09 Відповісти
само собой! и не только рашиских хакеров. У вас есть сомнения?
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18.05.2021 21:05 Відповісти
а почему же не в смартфоне? хочу покупать гектары в смартфоне, и что бы комментарии у каждого аукциона были!
главное что бы еще кадастр в порядок привели, а то милионы баксов на map.land.gov.ua потратили а там информация уже не актуальна... вобщем gov, только диджитал
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18.05.2021 20:07 Відповісти
....лежа на диванчике купил себе Юзик еще землици.....
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18.05.2021 21:06 Відповісти
ЧЕ ЗА ОЧЕРЕДНАЯ ФИГНЯ ОТ 95 квартала?
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18.05.2021 21:08 Відповісти
Смотря на ваши "законы", вы таким образом, готовы продать всю Украину с её жителями...
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18.05.2021 23:27 Відповісти
И это истинная цель рынка Земли, только украинцев уже не будет.Бангладешцев или Инлусов завезут, они хорошо работают, а украинцы много едят.
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19.05.2021 03:30 Відповісти
Коломойский говорил, что Украине нужны миллионы таких ка Зеленский. Вот таких как Зеленский и Коломойский и завезут, а не бангладежцев. Хотя бангладежцы, как работники, на определенном (переходном) этапе, временно вполне возможны.
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19.05.2021 08:39 Відповісти
Как известно, что за АФЕРУ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ дерибана земли проголосовали фракции СН, ПЕС, Голос. Они являются предателями народа и это необходимо помнить
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19.05.2021 08:26 Відповісти
Что бы контролировать украинцев голодом, Сталин со своими большевиками проводил коллективизацию, Гитлер и Путин -тупо шли войной,а Зеленский и 272 депутата -это все так званые инвест няни провеведут Земельную реформу, и выкупят через так званый рынок всю Земли у доведенного до бедности народа и делай с ним , что хош, хоть нанимай за буханку шлеба, хоть просто пошли на хер в канаву, тем более медицына по сути будет тоже окончательно развалена, как говориться земельная реформа и не какого мошенничества,как прописал великий Сорос , а соросята сказали есть.
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19.05.2021 08:51 Відповісти
А еще эти же соросята , которые приватизацией и выкупом в одни руки , через односторонний рынок по которому население даже если и хотело ни чего не сможет купить , а у его и не спросят продавая его Землю, когда он воюет с Путиным и пандемией в отсутствии работы избранной для этих целей власти, потому как теоритически, когда прийдет новая власть и народ даже если сможет через кооперативы зарабатывать на своей Земле, уже все,- Земли нет вся распродана, в аренде , какие тут гарантии прав и свобод и равные для всех стартовые возможности ,все продано до вас идите на хер - биомасса бодыхать без Земли так сказали выкупая Землю без разрешения у народа Зеленский , Порошенко и эта как его предволитель голоса, за которого тоже голосовал народ, только ему не сказа , что на вашей Земле будет зарабатывать не они , а Вакарчук со свими слугами и подельниками, достойные продолжатели Сталина и Гитлера, ну а в олигархической колонии по другому ни как, а будем не довольны Эбулу после Covida запустят и вакцин , как и сейчас не дают, когда уже все получили, наверное Зеленский забыл, позвонить Байдену и напомнить, что они брали обязательства защищать Украину, после того, как Украины подорвала шахты и вывела третий потенциал в мире нацеленный на США, а зачем сначала надо выкупить без спроса Землю, а потом самые последние может и получим , если хорошо будем вести.
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19.05.2021 09:14 Відповісти
Да эти мрази, хоть за биткойны, хоть катаньем все равно ни денег ни Земли по этой реформы не будет , упакуют через рынок Земли украинскую Землю в агрохолдинги и сами передадут Путину за приличную плату вместе с Украиной в целом и сбегут, как с Крыма и Донбаса те же хозяева прежней жизни, будут себе в Маями на солнышке в купленом гольф клубе греть и смотреть, как работают рабы у их на плантации, где то в Гватепале за вырученные в Украине деньги.
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19.05.2021 09:23 Відповісти
ну шо зебилы скоро вам прилетит на ваши дурные задницы от защиты частной собственности
до титушни с рейдерством за ваше голосование по-приколу... только последствия будут сов-
сем НЕприкольные потому шо за бумагу (пусть даже очень красивую и свободно конвентируе
мую) на отдавать бумагу а не замлю и всё что в ней и на ней и над ней а когда собственность
оградят заборами с колючкой вас как палестинцев будут отгонять слезоточивым газом, демо-
кратизаторами и резиновыми пулями, а когда там понаделают кибуц и там родятся дети они
будут уже исконноНЕваши а ваши потомки вас проклянут.
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19.05.2021 09:42 Відповісти
Для любителей земли: - продам два мешка чернозёма. Самовынос. Обращайтесь.
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19.05.2021 10:05 Відповісти
"А що, брати, проспали волю?
Вже ваше жито інші жнуть.
А ви чекаєте, що долю
Пани вам в хату принесуть?
Пан м'яко стелить - твердо спати,
Лукаво грає на словах.
Собі збудує він палати,
А ви - у найми по світах."©
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19.05.2021 10:20 Відповісти
 
 