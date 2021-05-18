Рада приняла закон о продаже земли на электронных торгах
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Верховная Рада приняла в целом законопроект №2195 о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков, находящихся в государственной и коммунальной собственности, или прав на них через электронные аукционы.
Документ поддержали 272 народных депутата.
Закон предусматривает введение обязательной продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы.
В пояснительной записке отмечается, что документ обеспечит не только увеличение количества проданных и арендованных объектов, но и их большую стоимость и размер арендной платы. Кроме этого, продажа и передача в пользование земельных участков через электронные торги обеспечит прозрачность процедур, поскольку субъективное влияние на земельные торги будет минимизировано и заменено автоматическими действиями электронной системы.
Также публикация всех документов, касающихся торгов и земельных участков, будет в общедоступной и открытой электронной торговой системе.
К примеру, в отличие от положений действующего законодательства, земельные торги будут проводиться в соответствии с договором между организатором и оператором электронной площадки. Все детали организации земельных торгов, а именно: размер, порядок уплаты и возврата вознаграждения оператору электронной площадки – будут определены в установленном порядке Кабинетом министров Украины.
"Одним из важных нововведений этого проекта является изменение размера регистрационного и гарантийного взносов. Так, определение размера регистрационного и гарантийного взносов по лоту будет осуществляться с учетом требований Кабинета Министров Украины, но при этом размер гарантийного взноса не может составлять менее 30% стартовой цены продажи земельного участка или стартового размера годовой платы за пользование земельным участком (в случае продажи прав на земельный участок (аренды, суперфиция, эмфитевзиса)", – говорится в пояснительной записке.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанный законопроект в первом чтении еще в ноябре 2019 года, он является частью пакета изменений в законодательство, необходимых для запуска рынка земли с 1 июля 2021 года.
Будь ласка, зачекайте...
главное что бы еще кадастр в порядок привели, а то милионы баксов на map.land.gov.ua потратили а там информация уже не актуальна... вобщем gov, только диджитал
до титушни с рейдерством за ваше голосование по-приколу... только последствия будут сов-
сем НЕприкольные потому шо за бумагу (пусть даже очень красивую и свободно конвентируе
мую) на отдавать бумагу а не замлю и всё что в ней и на ней и над ней а когда собственность
оградят заборами с колючкой вас как палестинцев будут отгонять слезоточивым газом, демо-
кратизаторами и резиновыми пулями, а когда там понаделают кибуц и там родятся дети они
будут уже исконноНЕваши а ваши потомки вас проклянут.
Вже ваше жито інші жнуть.
А ви чекаєте, що долю
Пани вам в хату принесуть?
Пан м'яко стелить - твердо спати,
Лукаво грає на словах.
Собі збудує він палати,
А ви - у найми по світах."©