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Украина подаст заявку на получение части из выделенных США 80 миллионов доз вакцин

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Украина подаст заявку на получение части из выделенных США 80 миллионов доз вакцин

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил послу Украины в США обратиться в Белый дом для предметного обсуждения взаимодействия в предоставлении США вакцины от COVID-19 Украине.

Об этом Кулеба заявил на брифинге после заявления президента США Джозефа Байдена о том, что Соединенные Штаты намерены доставить 80 млн вакцин в зарубежные страны до конца июня, передает Интерфакс-Украина.

"Мы и до этого работали с Соединенными Штатами над темой получения дополнительных вакцин. Сейчас разговор становится еще предметнее. Вчера я поручил нашему послу в Вашингтоне обратиться в Белый дом, который координирует программу предоставления вакцин другим странам мира, для предметного обсуждения нашего взаимодействия на этом треке", – сказал министр.

Накануне президент США Джо Байден объявил, что до конца июня отправит в другие страны 80 миллионов доз вакцины от COVID-19, передает Голос Америки.

По словам Байдена, в другие страны будут отправлены партии вакцин производства Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson&Johnson. Таким образом, Соединенные Штаты впервые поделятся вакцинами, разрешенными для использования в стране.

Ранее уже была запланирована отправка 60 миллионов доз вакцины AstraZeneca, которая пока не одобрена американскими регулирующими органами.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уточнила, что вакцины отправят в страны, которые "страдают от пандемии".

Согласно обновленным федеральным данным на утро понедельника, в США введено более 272 миллионов доз вакцин против COVID-19. Почти 60% взрослого населения США получили хотя бы одну прививку, что значительно выше, чем во многих других странах.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Похоже, что вакцина уже никому на хер не нужна.
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18.05.2021 14:56 Відповісти
 
 