Фонд гарантирования выставил на продажу активы ликвидируемых банков на 2,3 миллиарда

В течение недели с 17 по 21 мая Фонд гарантирования вкладов физических лиц запоанировал продажу активов 12 ликвидируемых банков на общую сумму в 2,35 млрд грн.

Из них на 1,1 млрд грн составляют права требования по выданным банками кредитам, на 830 млн грн – недвижимость, земельные участки и другие средства банков, сообщает пресс-служба Фонда.

Кроме того, дебиторская задолженность перед банками будет торговаться за 421 млн грн, ценные бумаги – за 250 тыс. грн.

В частности, на этой неделе на продажу выставлены активы:

ЧАО "КБ "Финансовая инициатива" – на 740 млн грн;

АО "Родовид банк" – на 660,5 млн грн;

АО "Мисто банк" – на 421,49 млн грн;

АО АКБ "Аркада" – на 278,9 млн грн;

ЧАО "Диамантбанк" – на 111,4 млн грн;

АО "ВТБ Банк" – 73,1 млн грн;

ЧАО "АКБ "Капитал" – 55,97 млн грн;

ЧАО "Златобанк" – на 10,77 млн грн.

Также будут выставлены на торги активы АО "КБ "Союз", ЧАО "КБ "Премиум", ПАО "Фидобанк" и АО "Банк Велес".