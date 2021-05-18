БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
866 відвідувачів онлайн
Новини Фінанси
459 0
аукціон (1207) банки (6394) Фонд гарантування вкладів (1398)

Фонд гарантирования выставил на продажу активы ликвидируемых банков на 2,3 миллиарда

Новини БізнесЦензор Фінанси

Фонд гарантирования выставил на продажу активы ликвидируемых банков на 2,3 миллиарда

В течение недели с 17 по 21 мая Фонд гарантирования вкладов физических лиц запоанировал продажу активов 12 ликвидируемых банков на общую сумму в 2,35 млрд грн.

Из них на 1,1 млрд грн составляют права требования по выданным банками кредитам, на 830 млн грн – недвижимость, земельные участки и другие средства банков, сообщает пресс-служба Фонда.

Кроме того, дебиторская задолженность перед банками будет торговаться за 421 млн грн, ценные бумаги – за 250 тыс. грн.

В частности, на этой неделе на продажу выставлены активы:

  • ЧАО "КБ "Финансовая инициатива" – на 740 млн грн;
  • АО "Родовид банк" – на 660,5 млн грн;
  • АО "Мисто банк" – на 421,49 млн грн;
  • АО АКБ "Аркада" – на 278,9 млн грн;
  • ЧАО "Диамантбанк" – на 111,4 млн грн;
  • АО "ВТБ Банк" – 73,1 млн грн;
  • ЧАО "АКБ "Капитал" – 55,97 млн грн;
  • ЧАО "Златобанк" – на 10,77 млн грн.

Также будут выставлены на торги активы АО "КБ "Союз", ЧАО "КБ "Премиум", ПАО "Фидобанк" и АО "Банк Велес".

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Фонд гарантировани


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 