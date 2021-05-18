СБУ проводит обыски в Инспекции по подготовке и дипломированию моряков

Управление СБУ в АР Крым совместно с представителями прокуратуры проводит обыск в Инспекции по подготовке и дипломированию моряков в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым и Севестополя.

По данным следствия, указанная инспекция может быть причастна к выдаче морякам квалификационных удостоверений на основе документов о работе на судах, осуществляющих заходы в закрытые Украиной порты Крымского полуострова для разгрузки и загрузки различного рода грузов, а также периодически проходящих в закрытых портах полуострова инспекции и проверки.

"То есть, выдача морякам удостоверений осуществляется на основе незаконных документов, полученных на временно оккупированном полуострове. К тому же, указанная организация уклоняется от выполнения ранее вынесенного судом определения о временном доступе к вещам и документам, которые находятся в ее ведении", – сказано в сообщении.

Досудебное расследование проводится в рамках уголовного производства по ч.ч. 1, 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее), ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) УК Украины.

Как сообщалось, ранее в ряде городов Украины прошли протесты против коррупции в сфере дипломирования моряков. Среди прочего, организаторы акции требовали отменить экзамены для повторного подтверждения действительности дипломов моряков.

Как выяснили журналисты Bihus.Infо, компьютерные тесты, которые с февраля ввели вместо устных экзаменов при подтверждении диплома для моряков, управляются в ручном режиме и их невозможно сдать без предварительной взятки.

Организацию дипломирования моряков обеспечивает Инспекция по вопросам подготовки и дипломирования моряков, которую с августа 2020 пытаются ликвидировать (но решением суда ликвидация приостановлена).