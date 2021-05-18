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СБУ разоблачила схему незаконного импорта топлива на 100 миллионов

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СБУ разоблачила схему незаконного импорта топлива на 100 миллионов

Служба безопасности Украины разоблачила схему нелегального импорта топлива из Беларуси и России на 100 млн грн.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что злоумышленники поставляли продукцию нескольким коммерческим структурам. Для уклонения от уплаты таможенных сборов и акцизного налога дельцы в документах искусственно занижали сожержание метилового спирта в продукции. Отмечается, что действия организаторов нанесло государству убытки в особо крупных размерах.

"менеджмент коммерческих структур в 2020-2021 годах реализовывал импортированную продукцию предприятиям с признаками "рискованности". По предварительным данным, незаконно импортировано продукции на 100 млн грн. Эти субъекты хозяйствования не имеют производственных мощностей и не расположены по адресам регистрации. К тому же основателем, директором и бухгалтером выступает один человек", – говорится в сообщении.

Фактически импортированный товар в Украине перерабатывали на нелегальных мини-нефтеперерабатывающих заводах на суррогатные горюче-смазочные материалы. А позже реализовывали за наличные без оформления бухгалтерских документов.

Во время обысков в Киевской, Черниговской и Луганской областях было изъято: теневую документацию, печатки 300 фиктивных фирм, средства связи и компьютерную технику, банковские карты и крупную сумму налички, оборудование дл изготовления горюче-смазочных материалов, метиловый спирт, химдобавки и готовый суррогатный материал объемом в 1 тыс. тонн.

Продолжается следствие по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Также в СБУ отметили, что один из обысков происходил в центре Киева, в доме, где проживает городской глава столицы Виталий Кличко. Утром 18 мая он сообщил, что в доме, где расположена его квартира, пребывают вооруженные правоохранители. Также он заявил о давлении на городскую власть. Речь идет об обысках в ряде коммунальных предприятий по меньшей мере по 9 уголовным делам, которые касаются расследования событий, начиная с 2012 года.

Однако, Служба безопасности отмечает, что в одной из квартир дома, где проживает киевский мер, в ходе обысков по указанному выше делу было изъято документацию, печатки 68 юрлиц, электронную технику и неучтенные средства.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  СБУ


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