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Кабмин создал Офис по развитию предпринимательства и экспорта

Новини БізнесЦензор Влада

Кабмин создал Офис по развитию предпринимательства и экспорта

Кабинет министров утвердил положение об Офисе по развитию предпринимательства и экспорта.

Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, целью деятельности органа определено содействие развитию и поддержка малого и среднего предпринимательства, поддержка и продвижение экспорта товаров, работ и услуг украинских производителей.

Положение предусматривает создание наблюдательного совета в составе представителей Секретариата Кабмина, Минэкономики и Минцифры.

Секретариату Кабинета министров поручено утвердить программу деятельности государственного учреждения "Офис по развитию предпринимательства и экспорта" и определить порядок осуществления контроля за ее выполнением.

"Такая трансформация предполагает, что в Украине впервые появится организация, которая будет осуществлять свою деятельность с целью эффективного развития предпринимательства и экспорта, будет способствовать актуализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Украине и разработке единых программ поддержки МСП", – считают в Минцифры.

Напомним, государственное учреждение "Офис по развитию предпринимательства и экспорта" создается на базе "Офиса по продвижению экспорта Украины", который был переименован решнием Кабмина от 10 марта.

В сентябне 2020 года Кабинет министров передал управление Офисом по продвижению экспорта от Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства в Секретариат Кабмина.

Координация работы госучреждения отнесена к полномочиям вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Автор: Михайло Орлюк
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ну все, теперь дело точно пойдет Кабмин создал Офис по развитию предпринимательства и экспорта - Цензор.НЕТ 3725 ... а то как же ж без офиса предпринимателям развиваться? это ж очевидно, что без офиса никак нельзя... А офис на базе офиса, это просто замечательно! Но лучше сразу создавайте офис на базе офиса на базе офиса, чтобы потом еще раз не переназывать... вот недоумки зеленых "реформаторов" навыбирали, уже матюков не хватает...
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18.05.2021 14:24 Відповісти
 
 