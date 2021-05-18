Кабмин отменил конкурс на должность главы Агентства инфраструктурных проектов

Кабинет министров ислючил необходимость проведения конкурсного отбора кандидатов на должность главы Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины и его заместителей.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление Кабмина №479 от 17 мая обнародовано на официальном правительственном портале.

Документом внесены изменения в Положение о Государственном агентстве инфраструктурных проектов Украины. В частности, установлено что главу Госагентства и его заместителей назначает Кабмин. В действующей редакции Положения предложения по кандидатурам для назначения на должность председателя "Укринфрапроекта" и его заместителей по результатам конкурса вносились Комиссией по вопросам высшего корпуса государственной службы.

С ноября 2019 года должность главы Государственного агентства инфраструктурных проектов ("Укринфрапроект") занимает Кирилл Хомяков.

Как сообщалось, на минувшей неделе министр инфраструктуры Владислав Криклий подал заявление от отставке. Депутатская фракция "Слуга народа" на своем заседании утвердила на эту должность кандидатуру главы "Укравтодора" Александра Кубракова.