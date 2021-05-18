Комитет Рады отказался рекомендовать принять отставку министра экономики Петрашко

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития отказался рекомендовать парламенту принять отставку министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на одного из депутатов, входящих в состав комитета.

"Комитет экономразвития на внеочередном заседании во вторник не рекомендовал Верховной Раде принять отставку Петрашко. Всего два голоса за его отставку было на комитете", – сообщил собеседник агентства.

Таким образом, решение об отставке остается на усмотрение зала.

Как сообщалось, 14 мая министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко подал заявление об отставке.

Как сообщалось, Верховная Рада 17 марта 2020 года назначила Игоря Петрашко на должность министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. До этого Петрашко с апреля 2013 года работал в агрохолдинге UkrLandFarming заместителем генерального директора Олега Бахматюка.