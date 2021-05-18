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Офис генпрокурора подал апелляцию на домашний арест Медведчука

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Офис генпрокурора подал апелляцию на домашний арест Медведчука

Офис генерального прокурора подал апелляцию на решение Печерского райсуда Киева о домашнем аресте народного депутата Виктора Медведчука (фракция Оппозиционная платформа – За жизнь").

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает "Интерфакс-Украина".

"Офис генпрокурора внес апелляцию на решение Печерского районного суда о применении меры пресечения к подозреваемому народному депутату в виде круглосуточного домашнего ареста. Прокуроры настаивают на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн", - сообщили изданию в пресс-службе.

В то же время, нардеп "ОПЗЖ" Ренат Кузьмин сообщил, что апелляцию на соответствующее решение суда внесли и адвокаты Медведчука. 

Напомним, 13 мая Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в ходатайстве о заключении под стражу народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука с альтернативой внесения залога в размере 300 млн грн.

Вместо этого суд постановил взять Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля.

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Как сообщалось, сотрудники Службы безопасности Украины во вторник, 11 мая, провели обыски в особняке народного депутата (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"), лидера Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктора Медведчука, его ближайшего соратника Тараса Козака и в офисе партии ОПЗЖ.

Медведчуку и Козаку сообщено о подозрении по делу о государственной измене и покушении на завладение природными ресурсами по статьям 111 и 348 Криминального кодекса.

В части завладения природными ресурсами речь идет о незаконной передаче оккупационным влстям в 2015 году документации на месторождение "Глубокое" на шельфе Крыма, запасы которого оцениваются в 38 млрд грн. По данным следствия, он перерегистрировал спецразрешение использования недр по российскому законодательству с помощью его кума Владимира Путина и вице-премьера РФ Дмитрия Козака.

В части расследования о госизмене, Медведчука обвиняют в том, что он передавал через Козака властям России данные об украинских военных подразделениях. Кроме того, Медведчук и Козак организовали схему вербовки граждан Украины в пользу РФ среди трудовых мигрантов.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


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