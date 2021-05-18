"Хмельницкгаз" собрал показания 300 тысяч счетчиков с помощью мобильного приложения

Уже год инспекторы газораспределительной компании используют мобильное приложение "104.ua Контролеры". За этот период обработано более 80% данных приборов учета, а с начала года - около 25%. Приложение разработано для точности передачи фактического потребления газа потребителями.

Как сообщает пресс-служба АО "Хмельницкгаз", сервис используется для актуализации данных потребителей во время контрольного снятия показаний счетчиков, в частности, инвентаризации.

Отмечается, что с завершением отопительного периода данные, предоставленные клиентами, необходимо привести в соответствие с реальными показаниями приборов учета. Использование мобильного приложения исключает разногласия. Контролер проводит фотофиксацию мобильным приложением в присутствии потребителя. Зафиксированные показания сразу отражаются в лицевом счете клиента и доступны для просмотра 24/7.

"Проведение инспекторами инвентаризации и сверки данных счетчика - необходимое и общее дело как клиентов, так и газораспределительной компании. Данные из приложения "104.ua Контролеры" прорабатываются автоматически и хранятся в системе. Приложение ежедневно формирует задания для контрольного снятия показаний счетчиков природного газа у потребителей. В начале рабочего дня контролер открывает приложение, подключается к серверу и видит, какие адреса нужно посетить", – говорит коммерческий директор АО "Хмельницкгаз" Александр Надольный.

Во время процедуры снятия контрольных показаний, инспектор осуществляет осмотр счетчика и пломбы на предмет их повреждения. Данная информация также фиксируется в приложении.

Сейчас в АО "Хмельницкгаз" работает 150 инспекторов-контролеров, обслуживающих более 400 тыс. потребителей. Благодаря приложению "104.ua Контролеры", фотофиксация проводится за считанные минуты.