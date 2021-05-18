Глава АРМА рассказал о причинах блокирования управления в УМХ и "Мотор Сичи"

Норма закона об Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА), которая требует от управляющих корпоративными правами и ценными бумагами получать согласие собственника на осуществление управления, пока не позволяет эффективно управлять крупными и стратегическими арестованными активами.

Об этом в интервью БизнесЦензору заявил и.о. руководителя АРМА Виталий Сигыдин.

"Мы передаем корпоративные права третьему лицу, а он для того, чтобы осуществлять полномочия в высшем органе управления, должен спросить у владельца, который, скажем, находится под санкциями или относительно которого ведется расследование уголовного дела о незаконном обогащении. Я себе не представляю, каким образом этот владелец будет давать согласие управляющему на смену подконтрольного менеджмента", – рассказал и.о. председателя АРМА.

По его словам, в АРМА есть примеры, когда государственный бюджет недополучил сотни миллионов гривен из-за указанного положения в законодательстве.

"Это компания "Газтранзит" (совместная компания, 40% принадлежит "Нафтогазу", 40% – у "Газпрома" и 20% – у турецкой компании, – БЦ). На ее счетах были средства, которые должны быть распределении в качестве дивидендов, а это около 400 млн грн. Но у управляющего нет кворума для принятия решения о выплате дивидендов", – отметил представитель Агентства.

Из-за требований от управляющих акциями и корпоративными правами согласовывать свои действия, в частности распределение дивидендов, с владельцами этих активов, - отмечает Сигыдин – под угрозой оказывается также надлежащее управление активами "Украинского Медиа Холдинга" (УМХ), "Мотор Сичи", "Донецкоблгаза" и другими.

"Эффективное управление этими активами фактически заблокировано нормой законодательства, которую однозначно нужно отменить. Надеемся, что депутатский корпус поддержит эти институционально важные инициативы", – резюмировал он.