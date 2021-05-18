Сервис для оформления субсидий онлайн приостановил работу

Электронный сервис "Система предварительной регистрации документов для назначения жилищной субсидии" Министерства социальной политики временно прекратил свою работу.

Согласно сообщению на сайте министерства, это связано с принятием постановления Кабмина №420 от 14 апреля, которым внесены изменения в порядок назначения субсидий.

Как пояснил на брифинге во втроник заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, обновленный веб-портал для оформления жилищных субсидий онлайн возобновит работу в ближайшее время, передает Интерфакс-Украина.

"В ближайшие дни, буквально завтра-послезавтра, мы откроем обновленный веб-портал для оформления жилищных субсидий онлайн", – сказал чиновник.

Он напомнил, что на данном ресурсе кто-либо из претендентов на субсидию получит возможность заполнить все документы в электронном формате и направить в органы социальной защиты населения.

Как сообщалось, на минувшей неделе Кабинет министров опубликовал постановление, ограничивающее круг домохозяйств, которые смогут претендовать на получение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Новые нормы уже вступили в силу и будут использоваться при рассмотрении заявлений на субсидию на новый сезон, которые все получатели такой помощи должны подавать с 1 мая.