Сервис для оформления субсидий онлайн приостановил работу
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Электронный сервис "Система предварительной регистрации документов для назначения жилищной субсидии" Министерства социальной политики временно прекратил свою работу.
Согласно сообщению на сайте министерства, это связано с принятием постановления Кабмина №420 от 14 апреля, которым внесены изменения в порядок назначения субсидий.
Как пояснил на брифинге во втроник заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, обновленный веб-портал для оформления жилищных субсидий онлайн возобновит работу в ближайшее время, передает Интерфакс-Украина.
"В ближайшие дни, буквально завтра-послезавтра, мы откроем обновленный веб-портал для оформления жилищных субсидий онлайн", – сказал чиновник.
Он напомнил, что на данном ресурсе кто-либо из претендентов на субсидию получит возможность заполнить все документы в электронном формате и направить в органы социальной защиты населения.
Как сообщалось, на минувшей неделе Кабинет министров опубликовал постановление, ограничивающее круг домохозяйств, которые смогут претендовать на получение субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Новые нормы уже вступили в силу и будут использоваться при рассмотрении заявлений на субсидию на новый сезон, которые все получатели такой помощи должны подавать с 1 мая.
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