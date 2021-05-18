БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
885 відвідувачів онлайн
Новини Влада
4 340 2
парламент (1799) Петрашко (88) Арахамія (67) Степанов Максим (181) Криклій (238) Слуга народу (163)

Фракция Зеленского поддержала кандидатуры на должности трех министров

Новини БізнесЦензор Влада

Фракция Зеленского поддержала кандидатуры на должности трех министров

Депутатская фракция "Слуга народа" утвердила кандидатуру главы Государственной налоговой службы Алексея Любченко на должность министра экономики - первого вице-премьера, главы "Укравтодора" Александра Кубракова – министра инфраструктуры и главного санитарного врача Виктора Ляшко – министра здравоохранения.

Об этом глава фракции Давид Арахамия сообщил по итогам ее заседания, передает Интерфакс-Украина.

"Вопросы были о смене трех министров: на должность министра инфраструктуры вместо господина Криклия была поддержана кандидатура господина Кубракова, вместо министра экономики господина Петрашко – кандидатура господина Любченко. Уточнение: господин Любченко предлагается на должность министра экономики - первого вице-премьера... И вместо господина Степанова – господин Ляшко", – рассказал Арахамия.

Он уточнил, что их назначение состоится, скорее всего, в четверг, после того, как будут уволены действующие руководители трех министерство на внеочередном заседании во вторник.

"У нас внеочередное заседание, где мы увольняем троих министров. И относительно господина Степанова, поскольку он добровольно не уходит с должности, там несколько иная процедура: сначала увольнение, потом представление от фракции, затем – представление на председателя Верховной Рады, а потом голосование. Где-то в четверг мы ожидаем, что состоится назначения всех трех министров", – объяснил Арахамия.

Как сообщалось, на минувшей неделе министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр транспорта Владислав Криклий подали заявления от отставке. Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль подал представление на увольнение министра здравоохранения Максима Степанова.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Меняем шило на мыло...
показати весь коментар
18.05.2021 12:48 Відповісти
зелене шило на зелене мило
показати весь коментар
18.05.2021 15:38 Відповісти
 
 