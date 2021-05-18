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Минздрав подписал договор с МБРР о кредите на 2,5 миллиарда для борьбы с пандемией

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Минздрав подписал договор с МБРР о кредите на 2,5 миллиарда для борьбы с пандемией

Министерство здравоохранения и Международный банк реструктуризации и развития (Всемирный банк) договорились о начале в проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине".

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что около 2,5 млрд грн ($90 млн) будет предоставлено Украине для разворачивания дополнительных возможностей в борьбе с пандемией.

Средства будут направлены по трем направлениям: около 1,1 млрд грн – на поддержку приобретения вакцин, около 850 млн грн – на вакцинацию против COVID-19, и более 550 млн грн – на укрепление способности проведения тестирований на коронавирусную болезнь в Украине.

Отмечается, что Минздрав завершил процедуру и согласование договора о займе в течение четырех месяцев. В апреле были проведены финальные переговоры со Всемирным банком и уже 11 мая на заседании Совета директоров МБРР было окончательно принято получение Украиой займа.

Как сообщалось, в мае 2020 года МБРР выделил Украине кредит по проекту "Дополнительное финансирование проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей" на сумму $135 млн, часть которого была направлена на мероприятия по противодействию распространению пандемии COVID-19.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Минздрав


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Сначала фонд разворовали, теперь сцуки зеленые кредиты набирают.
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18.05.2021 13:25 Відповісти
Ну так естественно то деньги на себя любимых,а то на каких то людей, на свой бизнес и не разворовали, а взяли на стоительство инфрастуктуры и не важно, что срок службы ее из за откатов в 2-3 раза меньше, а значит в 2-3 раза дороже обходится народу + неподъемные 15 %, потому, что сладкое слово бюджет, а не фондовый рынок.
Так за счет бюджета строить ума мног не надо, а вот за счет инвестиций попробовали, так нет как же банковскую монополию и фин.пирамиду с 15% головых ОВГЗ разрушать, там тоже можно милиардов 150 грн.отмыть по ценам выше рыночного депозита в $, который 2%.
Вот так они и работают на страну, не покоалая рук, превращая Украину в колонию, а население в рабов.
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18.05.2021 14:30 Відповісти
 
 