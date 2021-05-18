Visa и Mastercard пообещали снизить комиссию интерчейндж до 0,9%

Национальный банк Украины совместно с платежными системами Visa и Mastercard подписали Меморандум о способствовании конкурентному платежному рынку в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что меморандум является открытым для присоединения любыми платежными организациями платежных систем и другими участниками рынка.

"Учитывая стратегическую важность для Украины дальнейшего развития безналичной экономики и, в частности, распространения безналичных платежей, был согласован подход к постепенному снижению предельного размера ставок внутригосударственных межбанковских комиссий (интерчейндж)", – отметил заместитель главы Нацбанка Алексей Шабан.

По его словам, соответствующее решение будет способствовать снижению стоимости безналичных операций и защите интересов украинцев – пользователей платежных карт, а также – развитию конкуренции и расширению возможностей для появления новых инструментов безналичных расчетов.

Для этого, подчеркивают в сообщении, компании Visa и Mastercard обратились к Антимонопольному комитету Украину с заявлением относительно разрешения на согласованные действия. После получения такого разрешения они начнут постепенное снижение граничных размеров ставок комиссии интерчейндж, в частности комиссии должны будут составлять:

с 1 июля 2021 – не более 1,2%

с 1 июля 2022 – не более 1%

с 1 июля 2023 – не более 0,9%

"Меморандум о поэтапном рыночном снижении уровня комиссий интерчейндж призван обеспечить развитие безналичных расчетов в Украине, он соответствует принципам рыночной экономики в интересах всех участников рынка. Надеемся на оперативное рассмотрение АМКУ обращения и положительное решение, которое позволит снизить комиссии интерчейндж в Украине, начиная уже с июля этого года" – добавила гендиректор Mastercard в Украине и Молдове Инга Андреева.

Как сообщалось, ранее "Ощадбанк", "Приватбанк" и "Райффайзен банк Аваль" заявили о готовности поэтапно снизить комиссию интерчейндж аналогичным образом и призвали Верховную Раду отказаться от рыночного регулирования комиссии за эквайринг. Это обращение также поддержала платежная систама Mastercard.

"Приватбанк", "Ощадбанк" и "Райффайзен банк Аваль" вместе занимают 87% рынка оплаты через POS-терминалы. Банки-собственники платежных терминалов получают наибольшую долю комиссии интерчейндж за проведение безналичных платежей (2-3% от суммы покупки).

В свою очередь Mastercard занимает 64,8% рынка платежных карт в Украине, она получает 0,3% от суммы платежа.

Напомним, в феврале Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4178, согласно которому размер интерчейнджа предлагается постепенно снизить до 1% от суммы транзакции с 2021 года с дальнейшим снижением до 0,3% в 2022 году. Против его принятия резко выступили банки и платежные компании.

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