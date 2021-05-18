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Новини Фінанси
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Visa и Mastercard пообещали снизить комиссию интерчейндж до 0,9%

Новини БізнесЦензор Фінанси

Visa и Mastercard пообещали снизить комиссию интерчейндж до 0,9%

Национальный банк Украины совместно с платежными системами Visa и Mastercard подписали Меморандум о способствовании конкурентному платежному рынку в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Отмечается, что меморандум является открытым для присоединения любыми платежными организациями платежных систем и другими участниками рынка.

"Учитывая стратегическую важность для Украины дальнейшего развития безналичной экономики и, в частности, распространения безналичных платежей, был согласован подход к постепенному снижению предельного размера ставок внутригосударственных межбанковских комиссий (интерчейндж)", – отметил заместитель главы Нацбанка Алексей Шабан.

По его словам, соответствующее решение будет способствовать снижению стоимости безналичных операций и защите интересов украинцев – пользователей платежных карт, а также – развитию конкуренции и расширению возможностей для появления новых инструментов безналичных расчетов.

Для этого, подчеркивают в сообщении, компании Visa и Mastercard обратились к Антимонопольному комитету Украину с заявлением относительно разрешения на согласованные действия. После получения такого разрешения они начнут постепенное снижение граничных размеров ставок комиссии интерчейндж, в частности комиссии должны будут составлять:

  • с 1 июля 2021 – не более 1,2%
  • с 1 июля 2022 – не более 1%
  • с 1 июля 2023 – не более 0,9%

"Меморандум о поэтапном рыночном снижении уровня комиссий интерчейндж призван обеспечить развитие безналичных расчетов в Украине, он соответствует принципам рыночной экономики в интересах всех участников рынка. Надеемся на оперативное рассмотрение АМКУ обращения и положительное решение, которое позволит снизить комиссии интерчейндж в Украине, начиная уже с июля этого года" – добавила гендиректор Mastercard в Украине и Молдове Инга Андреева.

Как сообщалось, ранее "Ощадбанк", "Приватбанк" и "Райффайзен банк Аваль" заявили о готовности поэтапно снизить комиссию интерчейндж аналогичным образом и призвали Верховную Раду отказаться от рыночного регулирования комиссии за эквайринг. Это обращение также поддержала платежная систама Mastercard.

"Приватбанк", "Ощадбанк" и "Райффайзен банк Аваль" вместе занимают 87% рынка оплаты через POS-терминалы. Банки-собственники платежных терминалов получают наибольшую долю комиссии интерчейндж за проведение безналичных платежей (2-3% от суммы покупки).

В свою очередь Mastercard занимает 64,8% рынка платежных карт в Украине, она получает 0,3% от суммы платежа.

Напомним, в феврале Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №4178, согласно которому размер интерчейнджа предлагается постепенно снизить до 1% от суммы транзакции с 2021 года с дальнейшим снижением до 0,3% в 2022 году. Против его принятия резко выступили банки и платежные компании.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Чи залишаться українці без Google Pay та Apple Pay

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Нацбанк


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Краще б з PayPal меморадум підписали про надання повного функціоналу системи українцям зокрема отримання коштів від інших користувачів платіжної системи без вимагання від глобальної платіжної системи маргінальної внутрішньої реєстрації, всупереч загальнопоширеній практиці розвинених європейських країн і навіть РФ. Це дало б набагато більшу вигоду українцям і державі в цілому, самозайнятість, приток валюти, ніж якийсь там інтерчейндж чи еквайринг.
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18.05.2021 20:07 Відповісти
Visa и Mastercard пообещали снизить комиссию интерчейндж до 0,9% - Цензор.НЕТ 1440
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18.05.2021 20:31 Відповісти
Украинские банки-это преступные организации, ежедневно грабящие население!
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19.05.2021 01:46 Відповісти
 
 