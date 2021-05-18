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АМКУ разрешил связанному с Фирташем банкиру приобрести банк "Сич"

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АМКУ разрешил связанному с Фирташем банкиру приобрести банк

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение Денису Горбуненко на покупку свыше 50% акций АО "Банк Сич".

Об этом свидетельствует решение АМКУ от 29 апреля, текст которого опубликован на сайте Комитета.

Согласно документу, Денис Горбуненко в Украине непосредственно контролирует только работающий салон красоты и компании, которые не осуществляют хозяйственной деятельности.

По состоянию на начало года 55,62% акций банка "Сич" принадлежало Олегу Баланде, еще 31,02% – Валерию Раздорожному.

Как сообщалось, в октябре 2019 года Национальный банк Украины (НБУ) признал наличие решающего влияния Дениса Горбуненко на деятельность банка "Сич" и признал его владельцем существенного участия в банке независимо от формального владения.

В конце 2019 года Горбуненко подал в Национальный банк Украины (НБУ) пакет документов на получение разрешения купить долю в капитале банка "Сич". Однако в мае 2020 года нынешние акционеры банка заявили, что прекратили переговоры о продаже финучреждения.

Денис Горбуненко – известный банкир, в 2005-2009 годах возглавлял "Родовид Банк". По данным СМИ, его связывали с Дмитрием Фирташем, чей банк "Надра" был отправлен на ликвидацию в 2015 году.

Банкир фигурировал в споре на $760 млн вокруг продажи "Укртелекома" компанией Raga Establishment Limited структурам Рината Ахметова, который закончился подписанием мирового соглашения в начале октября 2019 года и последующей выплатой более $700 млн в пользу Raga.

Согласно доводам СКМ, контрольный пакет оператора перед продажей находится у Дмитрия Фирташа. Raga со своей стороны заявила в суде, что владельцем акций, в том числе и на момент переговоров с СКМ, был банкир Денис Горбуненко. Фирташ, по версии Raga, был не владельцем, а только кредитором. По словам Горбуненко, Raga была должна Фирташу $300 млн, за счет которых была частично профинансирована начальная приватизация "Укртелекома" в 2011 году.

При этом на стороне Raga аргументы СКМ опровергал заместитель председателя набсовета DF Group Роберт Шетлер-Джонс, по словам которого СКМ была осведомлена о ситуации в "Укртелекоме" перед покупкой.

Автор: Михайло Орлюк
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При "ставленнике Фирташа" Порошенко у фірташа убьівало, при борцуне с олигархами Зеле Фирмаш систематически прибарахляется.
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18.05.2021 12:13 Відповісти
Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение банкиру Денису Горбуненко связанному с монополистом Фирташем разрешение на покупку свыше 50% акций АО "Банк Сич". АМКУ разрешил связанному с Фирташем банкиру приобрести банк "Сич" - Цензор.НЕТ 151
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18.05.2021 23:51 Відповісти
Так Фирташ , еще не отдал назад деньги за Надрабанка, где он был тоже владельцем из которого исчезло 1, 7 миллрд. $,еще в 2008 году,и затем на эти деньги он скупил обл.газы, титановое производство и весь бизнес в убытках, а работа кипит , государство без активов,вот такая приватизация в олни руки,ну зато есть инвестиции с офшоров,за что выступает инвест няня олигархов - Зеленский, которые перекачивают деньги и таким образом финансируют убытки, а государство без налогов,потеряло кучу денег вместе с вкладчиками, которых кинули на девальвациии,а это уже сколько % натикало государству за кредит и кто заплатит за этот банкет корупционной власти и олигархов, которые превращают Украину в колонию ,а колонии без разизма, а значит нацызма по отношению к народу Украины или наролам не бывает. Известно кто,- народ заплатит своим здоровьем и костями , потому, что как говорит Зеленский:" Украина держава бідна тому вакцин і кисню не вистачає" , да і всего не вистачає, а Фирташ пусть берет не жалко он свой,народ за все заплатит с полна, что бы такие мрази процветали и были уважаемыми бизнесменами, через которых надо же с народа за газ деньги вытягивать и гробить эконрмику.Вот и еще один олигарх минус, а еще сколько вкусной "работы":рынок же Земли открываем, мордовали, морловали, а теперь пуская продают, а то еще хуже будет,скоро налог на паи введут.
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18.05.2021 13:45 Відповісти
АМКУ разрешил связанному с Фирташем банкиру приобрести банк "Сич" - Цензор.НЕТ 3384 Як "неочікувано"

"З 2020 року АМКУ очолює Олена Піщанська, подруга дружини президента Олени Зеленської. Сестра голови АМКУ Світлана Піщанська після обрання Володимира Зеленського президентом стала власником фірми, що управляє його нерухомістю в Італії."
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18.05.2021 15:08 Відповісти
Кацапня скупает все на ворованние нефтебакси.
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18.05.2021 17:45 Відповісти
 
 