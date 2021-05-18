Украина до конца недели получит полмиллиона доз вакцины Pfizer

В международный аэропорт "Киев" прибыл самолет с 122 850 дозами вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech в рамках инициативы COVAX.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Telegram.

"Это первый из четырех грузов новой партии. Всего, до конца недели ЮНИСЕФ направит 473 850 доз вакцины, а также растворитель для инъекций", – говорится в сообщении.

Из них 378 тыс. доз вакцины будет выделено на прививку 1-й и 2-й дозой 189 тыс. работников сферы образования. Остальные дозы – для приоритетных групп из первого и второго этапа вакцинации.

Как сообщалось, первую партию вакцины против коронавируса разработки Pfizer-BioNTech в рамках международной инициативы СOVAX доставили в Украину 16 апреля.

Кроме того, Степанов заялвлял, что Украина заключила рамочный контракт с американской фармацевтической компанией Pfizer о поставке 20 млн доз вакцины от коронавирусной болезни COVID-19.