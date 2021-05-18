Импорт безакцизных растворителей в Украину с начала года вырос вдвое, – А-95

Импорт октаноповышающих компонентов под видом растворителей для лакокрасочной промышленности (код УКТВЭД 3814009090) в январе-апреле 2021 года вырос вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 18,7 до 37,4 тыс. тонн.

Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на исследование Консалтинговой группы "А-95".

По источникам поставок первенство вырвала Беларусь, откуда поступило 18,6 тыс. тонн растворителей, тогда как годом ранее было импортировано всего 2,5 тыс. тонн.

При этом Беларусь опередила прошлогоднего лидера – Россию, на счету которой в этом году 17,4 тыс. тонн против 13,7 тыс. тонн в январе-апреле 2020 года. На эти два направления импорта пришлось 96% растворителей.

В рейтинге получателей первыми стали две компании, которые импортировали с начала года по 9,1 тыс. тонн растворителей. В частности, группа БРСМ ввезла напрямую через специмпортера и поставщика топлива в сеть "БРСМ-Нафта" – компанию "Катма Груп" 6,4 тыс. тонн. Еще 2,7 тыс. тонн было получено через компанию "Планета 2000".

Второй лидер рейтинга – харьковская "Пром Хим". В числе ее клиентов – "Альтернатив Энерджи Сорсес Компани" – оператор крупнейшего в стране мини-НПЗ в поселке Мерефа Харьковской области. Если БРСМ завозит исключительно белорусский продукт, то "Пром Хим" – российский.

В Консалтинговой группе "А-95" отмечают, что в апреле был установлен новый рекорд поставок растворителей – 10,4 тыс. тонн, что на 4% выше предыдущего рекорда, зафиксированного в марте 2021 года – 10 тыс. тонн. В целом объем импорта по этой позиции возрастает, начиная с января, когда было ввезено 8 тыс. тонн.

Как сообщалось ранее, изучение состава данной группы растворителей показывает, что они являются смесью октаноповышающих компонентов, используемых при кустарном производстве бензинов, – МТБЭ, метанола, толуола, ортоксилола, бутилового спирта и т.д.

Однако если данные компоненты по отдельности облагаются акцизным сбором по "бензиновой" ставке 213 евро/1000 л, то по коду растворителей относятся к безакцизным.

Впервые о схеме поставок растворителей стало известно в феврале 2021 года. С тех пор решить проблему этого безналогового импорта обещали в Верховной Раде и Кабмине путем внесения соответствующих изменений в Налоговый кодекс. Однако данный законопроект пока даже не зарегистрирован в парламенте.