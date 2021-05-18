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Донецкую область перевели в "оранжевую" карантинную зону

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Донецкую область перевели в

Министерство здравоохранения установило в Донецкой области оранжевый уровень эпидемической опасности.

В то же время остальные регионы остаются в "желтой" карантинной зоне, о чем свидетельствуют данные министерства.

Согласно данным Минздрава, на Донетчине превышен уровень эпидпорога заболеваемости кронавирусной болезни – 101,5%.

Донецкую область перевели в оранжевую карантинную зону 01

Напомним, на утро 18 мая в Украине зафиксировали 4 095 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Донецкой (428), Ривненской (425) областях, Киеве (425), а также в Полтавской (275) и Запорожской (265) областях.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Минздрав


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