Фонд гарантирования выставит на продажу пул активов "ВТБ Банка" за 62 миллиона

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставит на продажу на открытом электронном аукционе пул активов АО "ВТБ Банк", который пребывает в ликвидации.

Как сообщает пресс-служба Фонда, торги состоятся 4 июня в системе Prozorro.Продажи.

В пул активов вошли 110 прав требования и имущественных прав по кредитным договорам, которые заключены с субъектами хозяйствования и физлицом (более 90% балансовой стоимости пула), 1287 позиций дебиторской задолженности и мущественных прав по дебиторской задолженности, 10 имущественных прав и 9 объектов недвижимости, расположенных в Днепропетровской области.

Общая сумма задолженности по активам в составе пула составляет 7,3 млрд грн. Средний срок просрочки платежей по кредитам – более 9 лет. Среди активов: коммерческая и жилая недвижимость, земельные участки, оборудование, транспортные средства, финансовая порука и прочее.

Начальная цена лота – 62,17 млн грн. Торги пройдут по голландской модели аукциона. Все средства, полученные от продажи этих активов, Фонд направит на расчет с кредиторами банка.