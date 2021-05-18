Фонд гарантирования выставит на продажу пул активов "ВТБ Банка" за 62 миллиона
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Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставит на продажу на открытом электронном аукционе пул активов АО "ВТБ Банк", который пребывает в ликвидации.
Как сообщает пресс-служба Фонда, торги состоятся 4 июня в системе Prozorro.Продажи.
В пул активов вошли 110 прав требования и имущественных прав по кредитным договорам, которые заключены с субъектами хозяйствования и физлицом (более 90% балансовой стоимости пула), 1287 позиций дебиторской задолженности и мущественных прав по дебиторской задолженности, 10 имущественных прав и 9 объектов недвижимости, расположенных в Днепропетровской области.
Общая сумма задолженности по активам в составе пула составляет 7,3 млрд грн. Средний срок просрочки платежей по кредитам – более 9 лет. Среди активов: коммерческая и жилая недвижимость, земельные участки, оборудование, транспортные средства, финансовая порука и прочее.
Начальная цена лота – 62,17 млн грн. Торги пройдут по голландской модели аукциона. Все средства, полученные от продажи этих активов, Фонд направит на расчет с кредиторами банка.
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