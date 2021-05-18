Замглавы Офиса президента анонсировал 100 аукционов по приватизации в мае-июне

В течение мая-июня текущего года в Украине запланировано проведение более 100 аукционов в ходе большой и малой приватизации.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко на странице в Facebook.

В частности, 17 мая этому вопросу было посвящено селекторное заседание в Офисе президента при участии Фонда госимущества и областных госадминистраций.

Также Тимошенко отметил, что наблюдается рост конкуренции на торгах – в апреле 2020 года среднее количество участников составляло 3,67, а в апреле этого года – 4,57.

Кроме этого, замглавы Офиса президента напомнил, что в 2020 году Фонд госимущества планировал от приватизации доход в размере 400 млн грн, однако в итоге он составил 2,5 млрд грн.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении проведения аукционов по продаже объектов большой приватизации.

Фонд государственного имущества планирует запустить первые аукционы для объектов большой приватизации во втором квартале 2021 года при условии принятия Верховной Радой закона о разблокировке приватизации.

Напомним, госбюджет на 2021 год предусматривает поступления от приватизации на сумму 12 млрд грн.