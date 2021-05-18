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Пограничники обнаружили в Николаевском порту рекордный груз контрабанды. ФОТО

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Пограничники обнаружили в Николаевском порту рекордный груз контрабанды. ФОТО

Пограничники обнаружили рекордную партию контрабанды, которую привезли на теплоходе с цементом в Николаев.

Как сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы, ориентировочно на судне прибыло 13 тонн контрабандных товаров.

Правоохранители успели выгрузить три четверти незаконного груза, среди которого – обувь, спортивные костюмы, купальники, парфюм, автозапчасти и так далее. Все это пытались завести в Украину под видом цемента. Груз прибыл на иностранном судне через Николаевский порт.

Контрабанду обнаружили вчера, 17 мая, в ходе реализации оперативной информации пограничники Херсонского и Одесского отрядов.

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Мероприятия проводились во исполнение заданий по противодействию правонарушениям, связанным с минимизацией таможенных платежей, определенных постановлением координационного совета правоохранительных органов Николаевской области.

Следствие продолжается, а также устанавливается круг причастных к незаконной схеме лиц. После проведения экспертизы и перерасчета будет установлена сумма оценки товаров.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  ГПСУ


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