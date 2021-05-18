Байден и его жена за год заработали $600 тысяч

Президент США Джо Байден вместе с первой леди Джилл Байден заработали за прошлый год чуть более $600 тыс., а вице-президент Камала Харрис и ее супруг Даг Эмхофф свыше $1,6 млн.

Об этом свидетельствуют данные налоговых деклараций, обнародованные Белым домом, передает Интерфакс-Украина.

"Президент и первая леди совместно подали декларацию по подоходному налогу и сообщили о федеральном скорректированном валовом доходе в размере $607 336", – сообщил Белый дом.

Отмечается, что Байдены заплатили $157 414 федерального подоходного налога с эффективной ставкой 25,9%.

Кроме того, президент и первая леди заплатили подоходный налог в штате Делавэр в размере $28 794 и $443 в штате Вирджиния. При этом они пожертвовали $30 704 доллара 10 различным благотворительным организациям. Самым крупным пожертвованием стали $10 тыс., выделенные Фонду имени сына Джо Байдена – Бо Байдена, который скончался в 2015 году от онкологии.

Тем временем вице-президент и ее супруг заработали за 2020 год $1 695 225. Из них они заплатили $621 893 федерального подоходного налога по эффективной ставке в размере 36,7%.

Харрис с супругом также заплатили $125 тыс. подоходного налога в Калифорнии, а Эмхофф заплатил $56 997 подоходного налога в округе Колумбия.

На благотворительность в 2020 году они пожертвовали $27 тыс.