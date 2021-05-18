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Оператор газохранилищ модернизирует пять двигателей на крупнейшем ПХГ Европы

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Оператор газохранилищ модернизирует пять двигателей на крупнейшем ПХГ Европы

Оператор газохранилищ начинает переоборудование пяти газотурбинных двигателей для Бильче-Волицко-Угерского ПХГ. Реализация проекта общей стоимостью более 80 млн грн продлится до конца 2021 года.

Об этом говорится в сообщении "Укртрансгаза".

Модернизация позволит уменьшить расходы топливного газа при эксплуатации ПХГ на 20%, повысит экономичность и эффективность работы крупнейшего газохранилища Европы. Мощность новых двигателей аналогична существующим и составляет 6,3 МВт. Но в отличие от имеющегося оборудования газохранилищ КПД новых газотурбинных двигателей является большим.

В результате новые двигатели усилят надежность и работоспособность наземного энергомеханического оборудования ПХГ, одновременно повысив эффективность работы дожимной компрессорной станции как в процессе закачки, так и во время отбора газа из ПХГ.

Модернизацию двигателей для компрессорного цеха № 4 дожимной компрессорной станции (ДКС) "Бильче-Волица" будет осуществлять украинская компания "Мотор Сич", которая является непосредственным производителем нового оборудования. Проект является частью реконструкции дожимной компрессорной станции и входит в Программу развития украинских газохранилищ 2021-2030 годов.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  "Укртрансгаз"


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