Twitter добавит создание коллекций и отмену отправки твитов за $2,99 в месяц
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Платная подписка, над которой работает Twitter будет называться Twitter Blue и по планам будет стоить $2,99 в месяц.
Об этом сообщила исследовательница приложений Джейн Манчун Вонг, передает AIN.
Twitter Blue будет включать в себя возможность сохранять и организовывать любимые твиты в коллекции, а также отменять отправку твитов.
Также появится возможность сохранять и организовывать любимые твиты в коллекции, которые затем можно будет быстро находить и легко просматривать.
Возможность отменить отправку твита, которая предполагаемо должна появиться в подписке, будет очень похожей на отмену отправки письма в Gmail. Приложение просто даст пользователю несколько секунд, прежде чем отправить твит.
Как отмечает 9to5mac, помимо этих двух функций, Twitter может добавить в Twitter Blue фильтрацию рекламного контента и инструмент для создания информационных рассылок.
На данный момент Twitter Blue все еще находится в разработке, и пока неизвестно когда компания запустит свою услугу платной подписки. Точной информации о цене на момент запуска пока тоже нет.
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