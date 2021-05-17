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Украина и Молдова заключат соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации

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Украина и Молдова заключат соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации

Украина и Молдова договорились заключить соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел.

Как сообщается, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с и.о. премьер-министра, министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокоем, углубление украино-молдавских отношений.

"Министры договорились провести в ближайшее время двусторонние экспертные консультации по строительству моста в районе населенных пунктов Ямполь-Косэуць и прилегающей к нему инфраструктуры, заключить соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации, активизировать торговлю и экономическое сотрудничество, в частности изучить возможность отмены роуминговой оплаты за звонки между Украиной и Молдовой", - сказано в сообщении.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  МИД


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А Україна в цьому тексті це хто? Це якийсь сраний дегенерат з когорти моральних ЗЕвиродків, яким на все начхати, і в першу чергу на українців і іх думку?
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18.05.2021 08:29 Відповісти
 
 