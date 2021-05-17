Украина, Грузия и Молдова создали "Ассоциированное Трио"

Главы МИД Украины, Грузии и Молдовы основали "Ассоциированное Трио", трехсторонний формат усиленного сотрудничества по европейской интеграции, подписав соответствующий Меморандум. Документ подчеркивает европейские стремления трех ассоциированных партнеров ЕС и их амбиции стать членами Евросоюза.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Ассоциированное Трио" отражает четкую позицию наших трех европейских стран: Украина, Грузия и Молдова являются неотъемлемой частью объединенной Европы и стремятся войти в Евросоюз", - подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Формат предусматривает усиленную координацию министерств иностранных дел в сфере европейской интеграции.

В документе также говорится о стремлении Украины, Грузии и Молдовы расширить возможности соглашений об ассоциации, способствовать секторальному сближению с ЕС и постепенной интеграции во Внутренний рынок Европейского союза.

"Ассоциированное Трио" будет уделять особое внимание стратегическому будущему инициативы ЕС "Восточное партнерство", в частности, подготовке к проведению ее саммита осенью этого года.

Главы украинского, грузинского и молдавского дипломатии договорились координировать позиции по актуальным вопросам повестки дня ЕС.