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Кабмин вернул Минагрополитики офис на Крещатике

Новини БізнесЦензор Нерухомість

Кабмин вернул Минагрополитики офис на Крещатике

Кабинет министров вернул Министерству аграрной политики и продовольствия здание по ул. Крещатик, 24, в Киеве, которое было передано Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства во время объединения этих министерств.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №452-р от 17 мая обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства останется работать в этом же здании – оно займет помещения на втором этаже площадью 577,1 кв. м, на третьем этаже площадью 1471,1 кв. м, шестом этаже площадью 169,6 кв. м и седьмом этаже площадью 1222,3 кв. м.

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Как сообщалось, в конце апреля президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет на 2021 год, которым предусмотрены расходы для восстановления деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия в сумме 6,86 млрд грн. Кроме этого, Кабинет министров был обязан обеспечить передачу Минагрополитики здания по адресу: улица Крещатик, 24, в Киеве.

Напомним, Кабинет министров 28 декабря 2020 года принял решение о воссоздании Министерства аграрной политики путем отмены его присоединения к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства в 2019 году.

Перед этим Верховная Рада назначила Романа Лещенко на должность министра аграрной политики. Лещенко с июня 2020 года возглавлял Госгеокадастр, а до этого с 1 октября 2019 года был уполномоченным президента Украины по земельным вопросам.

Осенью 2019 года Минагрополитики было присоединено к Минэкономики, которое также получило в управление 285 госпредприятий, из которых 61 являлся банкротом, а также Госпродпотребслужбу и Госгеокадастр. Минэкологии отошли Госводагентство, Госрыбагентство и Гослесагентство.

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Цікаво, а коли кабмін реанімує Міністерство зв'язку? Ну, хоча б у складі Міністерства цифрової трансформації з до додаванням "та зв'язку" до назви за адресою вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001
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17.05.2021 20:24 Відповісти
 
 