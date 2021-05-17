Миссия ЕС позитивно оценила готовность Украины к промышленному безвизу, – Минэкономики

Первый отчет экспертов миссии ЕС дал положительную оценку по высокой степени имплементации украинского законодательства в европейское.

Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по итогам завершившейся в мае первой предварительной оценочной миссии ЕС.

"Мы стали еще на один важный шаг ближе к заключению "промышленного безвиза". Первый отчет экспертов миссии ЕС с высокой положительной оценкой соответствия нашей нормативно-законодательной базы базе ЕС – это действительно зеленый свет к дальнейшим важным этапам. Впервые за всю независимость Украины мы движемся к цели "промышленный безвиз" очень уверенно, системно и планомерно. Впервые за много лет состоялась комплексная оценка всех документов, необходимых для заключения соглашения", – прокомментировал министр развития экономики Игорь Петрашко.

В частности, эксперты оценили уровень транспозиции каждого из 80 нормативных актов ЕС, имплементация которых нужна для заключения соглашения с "промышленном безвизе". Перечень нормативных актов, подлежащих оценке, был расширен на нормативные акты по экологической маркировке и эко-дизайну.

По 67 документам эксперты пришли к выводу, что законодательные акты ЕС надлежащим образом транспонированы. Еще по 13 документам работа продолжается. По 6 из них были предоставлены проекты соответствующих нормативных актов ЕС.

Эксперты ЕС предоставили важные рекомендации по нюансам транспозиции документов ЕС в национальное законодательство, переводу терминологии, подготовке таблиц соответствия и тому подобное.

Эксперты также определили блок вопросов, которые необходимо урегулировать на стадии подготовки к заключению соглашения, в частности, признание маркировки СЕ, участия в системах RAPEX и ICSMS. Этот блок вопросов потребует совместных действий Украины и ЕС по подготовке Украины к привлечению в систему технического регулирования ЕС.

"Также эксперты пришли к выводу, что национальная инфраструктура качества работает на основе норм и принципов ЕС. Этот вывод дает зеленый свет для следующего этапа в согласованном плане действий заключения АСАА – оценки работы учреждений. Поэтому в ближайшие недели начнется комплексный аудит работы всех институтов в сфере технического регулирования", – уточнили в Минэкономики.