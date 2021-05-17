Фонд госимущества выставил на продажу завод "Судмаш" в Херсоне за 67 миллионов

Фонд государственного имущества (ФГИ) назначил на 10 июня онлайн-аукцион по приватизации государственного пакета акций в размере 100% уставного капитала ПАО "Херсонский завод "Судмаш".

Как сообщает пресс-служба Фонда, стартовая цена актива соствляет 67,24 млн грн, прием заявок на участие в аукционе продлится до 9 июня.

Условия приватизации предусматривают сохранение социальных гарантий для работников, погашение задолженности, сохранение в техническом архиве общества научно-технической документации.

"Завод "Судмаш" является одним из 17 объектов, переданных концерном "Укроборонпром" Фонду государственного имущества для дальнейшей прозрачной приватизации. Речь идет об активах, которые не нужны государству для выполнения безопасности функций, находятся в запущенном состоянии и нуждаются в инвестициях", – отмечается в сообщении.

В Фонде уточнили, что "Судмаш" потерял прежние производственные мощности, основная номенклатура производимой продукции сейчас – техника для коммунальных предприятий и пожарно-спасательных частей. Значительная часть помещений завода не используется. Предприятие имеет налоговую задолженность и долги перед контрагентами, Пенсионным фондом и работниками.

Вместе с тем, в распоряжении "Судмаша" находится 11 объектов недвижимости общей площадью почти 33 тыс. кв. м и земельный участок площадью 6,52 га.

Завод освоил новые виды продукции, среди которых автоподъемники различной модификации и назначения, имеет заказы на эту технику.

В рамках сохранения профильной деятельности предприятие также продолжает изготовление образцов судовых устройств, кнехтов, судовых дверей и тому подобное.

Как сообщалось, в апреле госконцерн "Укроборонпром" в рамках выполнения решения Кабмина передал в Фонд госимущества (ФГИ) 15 государственных предприятий и корпоративные права еще 2 акционерных обществ.