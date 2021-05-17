Комитет Рады отказался поддержать увольнение Степанова

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал отказался поддержать представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом на заседании комитета заявил его глава Михаил Радуцкий, передает Укринформ.

В ходе заседания комитета "за" увольнение министра проголосовало 7 народных депутатов, столько же воздержались, один высказался против.

В итоге комитет решил рекомендовать депутатам самостоятельно определится по поводу увольнения Степанова:

"Рекомендовать Верховной Раде определиться путем голосования относительно поддержки или не поддержки представления премьер-министра Украины Дениса шныряли об увольнении Максима Степанова с должности министра здравоохранения", – рассказал о решении комитета Радуцкий.

Это предложение поддержали 14 членов комитета.

Как сообщалось, в минувшую пятницу в Верховную Раду поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля на увольнение министра здравоохранения Максима Степанова.

По словам премьер-министра, основной причиной увольнения Степанова являются неудовлетворительные темпы вакцинации населения против коронавируса.