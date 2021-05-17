Всемирный экономический форум в Давосе вновь отменили из-за коронавируса

Всемирный экономический форум в Давосе, который должен был пройти в августе 2021 года в Сингапуре, не состоится.

Об этом сообщается на сайте Форума.

"Это было трудное решение, особенно с учетом большого интереса наших партнеров собраться вместе не только виртуально, но и лично, и внести свой вклад в более устойчивый, более инклюзивный и более устойчивый мир. Но в конечном итоге здоровье и безопасность всех, кого это касается, – наш главный приоритет", – отметил основатель и Исполнительный председатель Всемирного экономического форума профессор Клаус Шваб.

Ожидается, что новый форум состоится в первой половине 2022 года, но окончательное место и дата проведения будут определены позднее в этом году.

Как сообщалось, в прошлом году в августе форум в Давосе перенесли с января на лето 2021 года из-за сложной ситуации с коронавирусом.

В декабре ВЭФ решил перенести встречу из швейцарского Давоса в Сингапур и провести его в середине мая этого года.

Однако из-за пандемии COVID-19 мероприятие перенесли на август 2021 года.