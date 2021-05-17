Кабмин уволил замминистра инфраструктуры по цифровизации

Кабинет министров уволил Анатолия Климашевского с должности заместителя Министра инфраструктуры Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №447-р от 17 мая обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, Климашевский уволен с занимаемой должности по собственному желанию, он занимал ее с августа 2020 года, до этого работал директором по информационным технологиям в АО "Укргаздобыча",

Как сообщалось, на минувшей неделе министр транспорта Владислав Криклий написал заявление об отставке, ожидается, что Верховная Рада рассмотрит этот вопрос 18 мая.