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Газовые сети 188 тысяч домохозяйств на Сумщине остались без технического обслуживания

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Газовые сети 188 тысяч домохозяйств на Сумщине остались без технического обслуживания

В АО "Сумыгаз" призывают потребителей позаботиться о безопасности и заключить договоры на техническое обслуживание внутренних газовых сетей. На сегодня в Сумской области не обслуживаются сети 188 тыс. домохозяйств частного сектора.

Как сообщает пресс-служба компании, согласно законодательству, ответственность за внутренние сети и газовое оборудование в квартирах и частных домах несут их владельцы.

"Сумыгаз" предлагает потребителям единую стоимость технического обслуживания внутренних сетей. Стоимость работ с НДС составляет 300 грн в год. Каждая семья может самостоятельно позаботиться о своей безопасности и своих близких. Регулярное техническое обслуживание один раз в год позволяет удерживать внутренние газовые сети в исправном состоянии", - отмечает директор по капитальному строительству АО "Сумыгаз" Екатерина Дакар.

Потребитель, подписав соглашение с газораспределительной компанией, получает:

  • приборный контроль на плотность соединений газопроводов;
  • обзор наличия и проверку герметичности футляров в местах прокладки через внешние и внутренние конструкции здания;
  • проверку работоспособности и смазку запорных устройств, установленных на газопроводах.

Заключить договор с газораспределительной компанией потребители природного газа могут в "104.ua Клиентском пространстве".

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