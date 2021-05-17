Одесский морской порт сократил перевалку грузов с начала года на 19%

Одесский морской торговый порт в январе-апреле 2021 года перевалил 6,74м млн тонн грузов, что на 18,76% меньше, чем в январе-апреле 2020 года.

Об этом говорится в данных ГП "Администрация морских портов Украины", передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, за этот период порт сократил перевалку экспортных грузов на 22,37% - до 4,8 млн тонн, транзитных - на 9,93%, до 344,89 тыс. тонн, импортных - на 7,03%, до 1,59 млн тонн, каботажных - на 64,28%, до 8,53 тыс. тонн.

Перевалка наливных грузов в Одесском морпорту за указанный период выросла на 0,49% - до 573,54 тыс. тонн, сухих и сыпучих грузов сократилась на 37,63%, до 1,91 млн тонн, тарно-штучных тоже снизилась- на 8,13%, до 4,26 млн тонн.

Перевалка контейнеров за четыре месяца 2021 года составила 210,61 тыс. TEU (сокращение на 3,6%)

Как сообщалось, в 2020 году Одесский морпорт перевалил 23,370 млн тонн грузов, что на 7,8% меньше, чем за 2019 год.

Одесский морпорт расположен в юго-западной части Одесского залива на искусственно созданной территории площадью 109,5 га.

В порту обслуживаются суда длиной до 270 м и осадкой до 13 м. Общая протяженность причальной линии - более 8 км.