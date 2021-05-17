Долги россиян выросли до исторического рекорда, – центробанк РФ

Долговая нагрузка населения в России находится на исторически высоком уровне.

Об этом заявила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева, выступая в Госдуме, передает Интерфакс.

Она указала, что если в прошлом году российский центробанк волновала стабильность финансовых рынков, то сейчас на первый план выходит тема долговой нагрузки населения и возможного формирования "пузырей".

"В этом году мы видим достаточно быстрый рост долговой нагрузки физических лиц, кое-где даже можно говорить о "пузырях", – сказала Юдаева.

"Долговая нагрузка на самом деле на исторически высоком уровне, поэтому мы сейчас в рамках возврата к докризисной ситуации повышаем с 1 июля надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам", – добавила первый зампред ЦБ.

Как сообщалось, Национальный банк Украины также принял решение поднять вес риска для необеспеченных потребительских кредитов до 125% с 1 июля 2021 года и до 150% с 1 января 2022 года.

Ранее глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявлял, что регулятор обеспокоен ростом потребительских кредитов, которые не обслуживаются.

"В этом сегменте мы ожидаем роста "токсичных" кредитов на 10% как из-за объективных кризисных причин, так и вследствие ошибочного трактования потребителями нормы о неприменении штрафов как о "прощении долга навсегда". Поскольку это не так и долги придется возвращать, часть из них перейдет в категорию "токсичных", – отмечал Шевченко.