Шмыгаль назвал причиной увольнения Степанова срыв сроков вакцинации (обновлено)
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Основной причиной внесения в Верховную Раду представления об увольнении Максим Степанова с должности министра здравоохранения является неудовлетворительные темпы вакцинации населения против коронавируса.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, передает Укринформ.
"Основная причина представления, конечно, – это неудовлетворительные темпы вакцинации и поставки вакцин, фактически постоянный перенос сроков поставок, темпов вакцинации", – сказал глава правительства.
Шмыгаль напомнил, что еженедельно на уровне президента проходили совещания по этому вопросу, на которых глава Минздрава давал обещания о сроках поставки вакцин против коронавируса, уверял, что препараты будут и прививки будут.
"Но темпы мы все видим, что свидетельствует, соответственно, о неудовлетворительной работе в разгар пандемии Министерства здравоохранения и министра как менеджера", – сказал глава правительства.
Кроме того, по его словам, невозможно игнорировать позицию парламентариев, которые собрали 150 голосов за рассмотрение парламентом вопроса об отставке министра здравоохранения.
Как сообщалось, в минувшую пятницу в Верховную Раду поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля на увольнение министра здравоохранения Максима Степанова.
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Ранее народный депутат Ольга Стефанишина (фракция "Голос") заявляла, что "Голос" собирает подписи под проектом постановления с призывом к правительству отстранить министра здравоохранения Максима Степанова. К концу апреля было собрано необходимые для этого 150 подписей.
Однако заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко тогда отмечал, что речь о рассмотрении Кабинетом министров и Верховной Радой вопроса отставки министра здравоохранения Максима Степанова сейчас не идет.
Напомним, Верховная Рада 30 марта 2020 года назначила Максима Степанова министром здравоохранения, уволив с этой должности Илью Емца.
Максим Степанов с декабря 2016 года по апрель 2019 года занимал должность главы Одесской ОГА. До этого в 2011-2016 году возглавлял ГП "Полиграфкомбинат Украина". По данным СМИ, является кумом соратника Игоря Коломойского Игоря Палицы.
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