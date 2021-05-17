"Укрзализныця" выплатила 18 миллионов штрафа по решению АМКУ

"Укрзализныця" выплатила наложенный Антимонопольным комитетом (АМКУ) штраф в размере 18,28 млн грн и прекратила нарушение, которое заключалось в установлении отдельной платы за обслуживание грузов на малодеятельных станциях.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, "Укрзализныця" обжаловала решение Комитета в суде, однако Хозсуд Киева в удовлетворении исковых требований отказал полностью, сейчас продолжается апелляционное производство по делу.

"Итак, общество уплатило в полном размере наложенный Комитетом штраф, сообщило о прекращении действия "Порядка определения "малодеятельных станций" и взимания дополнительной платы за обслуживание грузов на них. Учитывая изложенное, во время заседания Комитета 13 мая было принято решение о выполнении АО "Укрзализныця" пункта 3 резолютивной части решения комитета №470-р от 6 августа 2020 года", – сказано в сообщении.

АМКУ в ходе проведенного расследования установил, что действия "Укрзализныци" создавали для субъектов хозяйствования неравные условия получения услуги. Поскольку клиенты, которые пользовались так называемыми "малодеятельными станциями", платили большую стоимость за обслуживание грузов по сравнению с теми клиентами, которые этими станциями не пользовались.

При этом такую услугу невозможно было бы ввести в условиях существования значительной конкуренции на рынке, а ее стоимость была экономически необоснованной.

Как сообщалось, в августе 2020 года Антимонопольный комитет (АМКУ) признал действия АО "Укрзализныця" по введению дополнительной услуги подачи вагонов на малодеятельные станции злоупотреблением монопольным положением на рынке перевозки грузов железнодорожным транспортом и оштрафовал компанию на 18,28 млн грн, а также обязал прекратить нарушение.