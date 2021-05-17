"Аккордбанк" привлек 1 миллиард на тендере НБУ по рефинансированию

"Аккордбанк" (Киев) 14 мая привлек на тендере Национального банка Украины рефинансированию на срок от года до пяти лет 1 млрд грн под 7,5%.

Об этом говорится в данных НБУ, передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным НБУ, регулятор также удовлетворил заявки на рефинансирование "КИБа" (254 млн грн), "Индустриалбанка" (220 млн грн), "Кредитвест Банка" (112 млн грн), "Кристалбанка" (100 млн грн), "Укрэксимбанка" (80 млн грн), "МИБа" (64 млн грн) и "Полтава-банка" (60 млн грн).

Помимо этого, НБУ предоставил рефинансирование "АП Банку" (50 млн грн), банку "Сич" (37 млн грн), "Укрбудинвестбанку" (29,5 млн грн) и "Альпари Банку" (22,5 млн грн).

Согласно статистике Нацбанка, в целом с 30 апреля 2020 года он провел 50 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 60,6 млрд грн. Тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября 2020 года, а также на 12 марта и 7 мая 2021 года, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Кроме того, с 8 мая 2020 года НБУ провел 13 тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 72,931 млрд грн.

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте центробанка, следующий аукцион по рефинансированию на срок до 90 дней состоится 21 мая, а на срок от года до пяти лет – 11 июня.