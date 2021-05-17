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Банки выдали кредитов на 224 миллиона по программе "доступной ипотеки"

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Банки выдали кредитов на 224 миллиона по программе "доступной ипотеки"

На 14 мая уполномоченными банками в рамках программы "Доступная ипотека 7%" подписано 268 кредитных договоров на 223,7 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Кроме того, банки рассматривают 571 заявку на участие в программе на общую сумму 504,9 млн грн, из которых 25,54% составляет первичный рынок, 74,46% – вторичный.

В Минфине напоминают, что в программе задействованы 22 региона, в том числе Киев. Наиболее активными регионами на прошлой неделе были:

  • Киев (36,8%);
  • Киевская область – 27,5%;
  • Харьковская область – 6,6%;
  • Львовская область – 5,9%;
  • Ривненская область – 3,8%.

Прирост по сравнению с показателями прошлой неделе составил 13% по количеству кредитов, 11% – сумме кредитов, 10% – количеству заявок и 11% – сумме заявок.

В государственной программе принимают участие 14 банков.

Джерело:  Минфин
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