Банки выдали кредитов на 224 миллиона по программе "доступной ипотеки"

На 14 мая уполномоченными банками в рамках программы "Доступная ипотека 7%" подписано 268 кредитных договоров на 223,7 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Кроме того, банки рассматривают 571 заявку на участие в программе на общую сумму 504,9 млн грн, из которых 25,54% составляет первичный рынок, 74,46% – вторичный.

В Минфине напоминают, что в программе задействованы 22 региона, в том числе Киев. Наиболее активными регионами на прошлой неделе были:

Киев (36,8%);

Киевская область – 27,5%;

Харьковская область – 6,6%;

Львовская область – 5,9%;

Ривненская область – 3,8%.

Прирост по сравнению с показателями прошлой неделе составил 13% по количеству кредитов, 11% – сумме кредитов, 10% – количеству заявок и 11% – сумме заявок.

В государственной программе принимают участие 14 банков.