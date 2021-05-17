Власти Германии разрешили укладку труб для "Северного потока-2" в мае

Консорциум Nord Stream 2 AG сможет в мае уложить в немецких водах два километра труб строящегося газопровода "Северный поток-2".

Соответствующее разрешение предоставило Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) Германии в понедельник, 17 мая, передает Deutsche Welle.

Согласно заявлению ведомства, компании разрешено только выложить трубы на дно, а монтажные работы должны быть проведены позже.

BSH подчеркнуло, что решение принято "после тщательной оценки всех интересов, которые следовало принять во внимание". При этом были учтены и природоохранные аспекты, в частности гнездование птиц, которое в это время уже завершится.

Двухкилометровый участок строящегося газопровода "Северный поток - 2" находится в исключительной экономической зоне ФРГ.

Как сообщалось, в январе BSH дало разрешение на дальнейшую прокладку газопровода с конца сентября до конца мая. Оно касается прокладки труб на участке протяженностью 16,5 километра в экономической зоне ФРГ в Балтийском море.

Однако это разрешение опротестовали Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) и организация Deutsche Umwelthilfe (DUH), но в начале апреля ведомство отклонило возражения экологов, оставив в силе разрешение на дальнейшую прокладку газопровода.

После этого DUH и NABU сообщили о подаче иска против завершения строительства газопровода "Северного потока-2" в административный суд Гамбурга. Экологи указывают, что трубоукладочные работы будут иметь негативные последствия для морской экосистемы и заповедной зоны для птиц в этом районе.

"Северный поток - 2" уже почти достроен, завершена прокладка около 95% ветки длиной 1200 километров. Сейчас подходят к концу строительные работы на участке газопровода в территориальных водах Дании.