Нацбанк планирует отказаться от активного рефинансирования банков
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Национальный банк изучает возможность сворачивания активного рефинансирования банков.
Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Юрий Гелетий, передает Finclub.
"Введение этого инструмента весной прошлого года происходило в рамках непростой ситуации и разворачивания коронакризиса. Нацбанк ввел этот инструмент для поддержки ликвидности банков, для сохранения финансовой и макроэкономической стабильности", – сказал в интервью изданию.
Кризис вынудил Нацбанк действовать активно и дать понять банкам уверенность, что есть инструментарий, который сможет поддержать ликвидность банков в условиях неопределенности. Однако, по словам Гелетия, кризис миновал.
"Сейчас ситуация стабилизируется. Мы обсуждаем вопрос сворачивания этого инструмента. В середине Нацбанка решение еще не принято. Мы видим, что спрос на этт инструмент по сравнению с прошлым годом существенно снизился. Это демонстрируют последние аукционы", – сказал он.
В то же время, регулятор признает, что рефинансирование не имело целевого назначения и часть ресурса пошла в ОВГЗ.
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