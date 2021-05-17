Разделение направлений работы "Укрзализныци" займет два-три года, – Юрик

Реформа по разделению "Укрзализныци" на грузовые и пассажирские направления и ее анбандлингу сейчас осуществлена примерно на четверть и для ее завершения потребуется еще два-три года.

Такой прогноз допустил исполняющий обязанности главы правления компании Иван Юрик, передает Интерфакс-Украина.

"Если измерять от 0 до 100%, то я бы оценил, что мы сейчас где-то на уровне 20-25%. "Укрзализныця" должна быть разделена на четыре оператора: пассажирское сообщение - это центральный бюджет и местные бюджеты, инфраструктура - постоянная государственная собственность, грузовые перевозки - это либерализованный рынок, а производство, локомотивные и вагонные заводы - это сервис, как для компании, так и для будущих частных операторов", – сказал он в интервью агентству.

По оценкам Юрика, ближайшие два-три года будут для компании переходным периодом.

"Мы должны сделать свою домашнюю работу, сделать прототип "Укрзализныци" в части холдинга с разграниченными 4 операторами, каждый из которых будет иметь отдельный баланс активов и пассивов, чтобы после анбандлинга перейти в новый рынок. Причем, по моему мнению, два года для такого перехода - это если очень быстро "бежать", – отметил он.

Он также назвал необходимым условием принятие базового закона о железнодорожном транспорте и новом рынке в парламенте. По словам главы "Укрзализныци", сейчас проходит достаточно конструктивная работа с транспортным комитетом, и есть надежда, что закон будет принят в целом до конца года.

Юрик уточнил, что закон во многом рамочный, а значительная часть деталей взаимоотношений на новом рынке будут определяться на уровне подзаконных актов уже после его принятия, в частности, нормативное регулирование PSO для пассажирских перевозок и методология расчета тарифа доступа к сети путей.